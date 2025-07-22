Мэр Омска предупредил жителей о новом виде мошенничества через мессенджер MAX

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о новом методе телефонного мошенничества, который активно используют злоумышленники. В своем телеграм-канале он предупредил горожан о случаях, когда мошенники представляются сотрудниками популярного мессенджера MAX.
«Нечистые на руку дельцы звонят гражданам, представляются сотрудниками платформы и просят активировать “аккаунт безопасности”. По факту — выуживают из людей доступ к порталу “Госуслуг”. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Обязательно поговорите с вашими пожилыми родственниками и детьми. Правило не изменилось: звонят с неизвестного номера — не берите трубку», — предупредил омичей градоначальник.
Глава города призвал омичей быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Особое внимание он обратил на пожилых людей и детей, которые чаще всего становятся жертвами таких афер. Мэр также рекомендовал всегда проверять информацию по официальным источникам и не передавать свои персональные данные незнакомым людям.
Будьте осторожны и помните: внимательность — лучшая защита от мошенников! Ранее мы писали, что в Омске аферисты представляются сотрудниками службы доставки.