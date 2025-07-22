Мэр Омска предупредил жителей о новом виде мошенничества через мессенджер MAX

Глава города призвал омичей быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Особое внимание он обратил на пожилых людей и детей, которые чаще всего становятся жертвами таких афер. Мэр также рекомендовал всегда проверять информацию по официальным источникам и не передавать свои персональные данные незнакомым людям.