Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Самарской областью 22 июля сбито несколько БПЛА, сообщил Вячеслав Федорищев

Сегодня утром в Самарской области успешно отразили попытку атаки на одно из промышленных предприятий.

Сегодня утром в Самарской области успешно отразили попытку атаки на одно из промышленных предприятий.

Несколько вражеских беспилотников были уничтожены ещё до того, как смогли нанести урон. Пострадавших и разрушений нет, всё под контролем.

Для обеспечения безопасности на территории региона временно ограничили мобильный интернет.

Это вынужденная, но крайне важная мера: она не даёт противнику использовать сотовые каналы для управления дронами и позволяет нашим силам эффективно их обезвреживать.

«Прошу всех относиться к этим мерам с пониманием, сохранять спокойствие», — заявил губернатор Вячеслав Федорищев. Он призвал получать информацию только из проверенных источников.

Сейчас особенно важно не поддаваться панике и доверять профессионалам, уверен глава региона.

Благодаря слаженной работе служб возможную угрозу удалось предотвратить. Ситуация остаётся стабильной, власти продолжают следить за развитием событий.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше