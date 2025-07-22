Над Самарской областью 22 июля сбито несколько БПЛА, сообщил Вячеслав Федорищев

Сегодня утром в Самарской области успешно отразили попытку атаки на одно из промышленных предприятий.
Несколько вражеских беспилотников были уничтожены ещё до того, как смогли нанести урон. Пострадавших и разрушений нет, всё под контролем.
Для обеспечения безопасности на территории региона временно ограничили мобильный интернет.
Это вынужденная, но крайне важная мера: она не даёт противнику использовать сотовые каналы для управления дронами и позволяет нашим силам эффективно их обезвреживать.
«Прошу всех относиться к этим мерам с пониманием, сохранять спокойствие», — заявил губернатор Вячеслав Федорищев. Он призвал получать информацию только из проверенных источников.
Сейчас особенно важно не поддаваться панике и доверять профессионалам, уверен глава региона.
Благодаря слаженной работе служб возможную угрозу удалось предотвратить. Ситуация остаётся стабильной, власти продолжают следить за развитием событий.
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