Врет или боится: эксперт сказал, что скрыла избитая в ОАЭ модель Ковальчук

«Она, действительно, может не помнить, что произошло, если был сильный удар по голове, но может и придумывать этот удар и до конца не договаривать. В принципе, она достаточно спокойно разговаривает, это может быть отрепетированный текст. Конечно, она пострадала в данной истории, поэтому нельзя утверждать, что ее образ жизни дал повод с ней так поступить», — отметил Шуров.