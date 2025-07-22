Врет или боится: эксперт сказал, что скрыла избитая в ОАЭ модель Ковальчук

Изувеченную 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук нашли весной этого года у дороги в Дубае. Девушка долгое время провела в реанимации без сознания, а когда пришла в себя призналась, что лишь частично помнит день, когда на нее напали.
Врач-психиатр Василий Шуров в беседе с aif.ru объяснил, почему девушка могла придумать потерю памяти и какие последствия могут быть после сильного избиения.
Парень из караоке позвал в номер и забрал паспорт.
Девушка впервые рассказала о том, что с ней произошло в интервью журналистке Ксении Собчак. Мария, сидя в инвалидном кресле и со шрамом на лице, предупредила, что лишь частично помнит день, когда все случилось.
За несколько дней до инцидента модель приехала в Дубай к своим подругам, чтобы поснимать красивый контент. Девушки веселились, ходили по заведениям, в одном из которых Ковальчук познакомилась с парнем.
Последний спустя день после знакомства предложил девушке переехать к нему в номер — та согласилась.
«Мы поднялись в номер, общались, все было нормально. Ребята были полутрезвые — они с вечеринки приехали. Обсуждали поездку в Таиланд. Потом ребята начали вести себя агрессивно, пошли какие-то агрессивные толчки. Они стали подшучивать: “Ты принадлежишь нам, мы будем делать все, что захотим”», — рассказала девушка.
Уровень агрессии стремительно нарастал. Позже у девушки забрали паспорт и одежду. Она надела отельный халат и смогла сбежать, ее начали преследовать. Девушка спряталась в соседней постройке, но слышала, что обидчики где-то рядом.
В один момент память оборвалась.
С этого же момента модель ничего не помнит. Она предполагает, что ее ударили по голове или избили.
«Следующий момент… Я помню, что просила о помощи у проезжающих машин. Я была в отельном халате. Не знаю, что произошло, возможно, меня сбросили или избили. Травмы были похожи на это», — сказала она.
Девушка утверждает, что никакого сексуального насилия не было. Она также отметила, что молодые ребята до инцидента употребляли наркотика, она и ее подруга — нет.
После того, как Ковальчук нашли, свидетели предположили, что она пришла в заброшенное здание, потому что хотела покончить с собой.
Подруга девушки, пожелавшая остаться анонимной, опровергла эту версию. Она заявила, что Мария — не такой человек.
Модель после пережитого может столкнуться с ПТСР.
Врач-психиатр Василий Шуров, комментирую интервью девушки, отметил, что после сильного избиения человек может впасть в депрессию или получить посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
«После такого разные состояния могут быть. Через некоторое время может развиться ПТСР, если человек пережил угрозу жизни. Или может начаться депрессия. Но Ковальчук на видео достаточно ровно себя ведет, сосредоточена на выздоровлении», — отметил психиатр.
Близкая подруга Марии ранее также заявила, что состояние модели заметно улучшилось.
Ковальчук могла выдумать факт потери памяти.
Психиатр при этом не исключил, что девушка могла придумать факт потери памяти, вероятно, чтобы скрыть какую-то информацию.
«Она, действительно, может не помнить, что произошло, если был сильный удар по голове, но может и придумывать этот удар и до конца не договаривать. В принципе, она достаточно спокойно разговаривает, это может быть отрепетированный текст. Конечно, она пострадала в данной истории, поэтому нельзя утверждать, что ее образ жизни дал повод с ней так поступить», — отметил Шуров.
Специалист подчеркнул, что те, кто совершил подобное с моделью, являются негодяями и преступниками. Он также добавил, что выжившая после инцидента девушка получила хороший шанс пересмотреть свою жизнь.
Ранее стали известны имена причастных к нападению на модель Ковальчук в Дубае.