Слюсарь: обломки сбитых БПЛА вызвали пожар на участках в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны России минувшей ночью отразили воздушную атаку врага на Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью военные отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе», — написал врио главы области в своем телеграм-канале.
Падения обломков вызвали пожары во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад в Азовском районе. Там загорелась растительность.
Слюсарь уточнил, что все возгорания были оперативно потушены. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки БПЛА нет. Сейчас на месте падения обломков работают представители муниципалитета.
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