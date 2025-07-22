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Армия России отразила атаку украинских БПЛА в Ростовской области

Российские военные успешно отразили воздушную атаку украинских БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Ночью военные отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

По его словам, в результате падения обломков одного из беспилотников в посёлке Красный Сад Аксайского района произошло возгорание растительности во дворах нескольких частных домов. Все очаги возгорания были оперативно потушены.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших среди жителей региона нет. На места падения обломков выехали представители муниципалитетов для уточнения последствий произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что в результате атаки ВСУ ночью 21 июля в Ростовской области загорелась крыша ж/д вокзала. В РЖД сообщили, что из-за налёта вражеских беспилотников в регионе задержали более 50 поездов дальнего следования.

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