Ушел и не вернулся: в Башкирии пропал 34-летний молодой человек в сланцах

По имеющейся информации, молодого человека в последний раз видели 17 июля. С тех пор связь с ним оборвалась: он не отвечает на звонки и сообщения родных. По словам добровольцев, в день исчезновения на жителе Сибая была зеленая ветровка для занятий спортом, темные спортивные штаны и простые черные шлепанцы.