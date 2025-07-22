Ушел и не вернулся: в Башкирии пропал 34-летний молодой человек в сланцах

В Башкирии начались поиски 34-летнего Марата Мамедова из Сибая. Об исчезновении мужчины сообщили волонтеры «Лиза Алерт».
По имеющейся информации, молодого человека в последний раз видели 17 июля. С тех пор связь с ним оборвалась: он не отвечает на звонки и сообщения родных. По словам добровольцев, в день исчезновения на жителе Сибая была зеленая ветровка для занятий спортом, темные спортивные штаны и простые черные шлепанцы.
Приметы: рост 165 см, худой, с черными волосами и глаза зелено-карие.
Если вы что-то знаете о местонахождении Марата Мамедова, сообщите об этом по номерам 8−800−700−54−52 или 112.
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