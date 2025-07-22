Главу села из Самарской области будут судить за препятствия бизнесу

В Самарской области уголовное дело в отношении бывшего главы одного из сельских поселений Красноярского района направят в суд. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Следствие установило, что чиновник умышленно не выполнял судебные решения, которые обязывали признать право муниципалитета на невостребованные земельные доли.
Это произошло ещё в 2021 году, однако он проигнорировал законные требования.
Ещё более вопиющим стал его поступок в 2023 году — тогда он отказал коммерческой организации в выкупе этих же земельных паев.
Причиной стало не экономическое обоснование и не нормы закона, а личная неприязнь к директору фирмы.
То есть решение было принято не по делу, а по принципу «не понравился — значит, не получишь».
После проверки прокуратуры против него возбудили уголовное дело по статье 169 УК РФ — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
Кроме того, его полномочия как главы поселения досрочно прекратили.
Теперь его судьбу будет решать суд.
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