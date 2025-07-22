Движение по автодороге в Тырныаузе в КБР остановили из-за сошедшего селя

В городе Тырныауз, расположенном в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, временно приостановлено движение транспорта по одной из автодорог из-за схода селевого потока.
Об этом проинформировала районная администрация.
Как ранее сообщил глава региона Казбек Коков, интенсивные осадки вечером в понедельник спровоцировали селевой выброс по лотку реки Герхожан-Суу. Несмотря на происшествие, жилые дома и социальные объекты не пострадали. На месте работают сотрудники МЧС и экстренные службы, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
По данным властей, опасность схода селей в горах сохраняется, в ближайшие дни в регионе ожидаются проливные дожди и повышение уровня воды в реках. В Тырныаузе задействована система оповещения, а местных жителей просят не покидать дома и внимательно следить за поступающей информацией.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил, что водителям автомобилей во время сильных дождей следует опасаться аквапланирования и гидроудара.