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Движение по автодороге в Тырныаузе в КБР остановили из-за сошедшего селя

По данным властей, опасность схода селей в горах сохраняется.

Источник: Аргументы и факты

В городе Тырныауз, расположенном в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, временно приостановлено движение транспорта по одной из автодорог из-за схода селевого потока.

Об этом проинформировала районная администрация.

Как ранее сообщил глава региона Казбек Коков, интенсивные осадки вечером в понедельник спровоцировали селевой выброс по лотку реки Герхожан-Суу. Несмотря на происшествие, жилые дома и социальные объекты не пострадали. На месте работают сотрудники МЧС и экстренные службы, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

По данным властей, опасность схода селей в горах сохраняется, в ближайшие дни в регионе ожидаются проливные дожди и повышение уровня воды в реках. В Тырныаузе задействована система оповещения, а местных жителей просят не покидать дома и внимательно следить за поступающей информацией.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил, что водителям автомобилей во время сильных дождей следует опасаться аквапланирования и гидроудара.