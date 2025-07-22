Движение по автодороге в Тырныаузе в КБР остановили из-за сошедшего селя

По данным властей, опасность схода селей в горах сохраняется, в ближайшие дни в регионе ожидаются проливные дожди и повышение уровня воды в реках. В Тырныаузе задействована система оповещения, а местных жителей просят не покидать дома и внимательно следить за поступающей информацией.