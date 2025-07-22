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Губернатор Федорищев: силы ПВО сбили БПЛА, пытавшиеся атаковать предприятие Самарской области

Силы ПВО России утром во вторник, 22 июля, сбили несколько вражеских беспилотников в Самарской области.

Силы ПВО России утром во вторник, 22 июля, сбили несколько вражеских беспилотников в Самарской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По данным Федорищева, БПЛА пытались атаковать одно из промышленных предприятий региона. При этом жертв и разрушений удалось избежать.

Глава области отметил, что в целях безопасности на территории региона временно ограничивали работу мобильного интернета. Данная мера помогает военным подавлять БПЛА.

«Прошу относиться с понимаем, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — заявил руководитель Самарской области.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области обломки сбитых беспилотников вызвали пожар на участках частных домов.

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