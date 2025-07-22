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Катер с девятью казахстанцами спасли на озере Алаколь

Вечером 21 июля в Жетысуской области, в 25 км от берега озера Алаколь, у катера заглох двигатель. На борту находились девять человек, включая двоих детей. МЧС получило сигнал о ЧП и спасло казахстанцев.

Источник: МЧС РК

В пресс-службе ведомства рассказали, что спасатели МЧС оперативно прибыли на место, отбуксировали катер и благополучно доставили всех на берег. Медицинская помощь не понадобилась.

Отдых на озере Алаколь теряет комфорт и безопасность. Гидроциклы и катера постоянно снуют рядом с купающимися, вода и воздух пропитаны запахом бензина, а пирсы разрушаются прямо под ногами.

Kursiv выяснил у туроператоров, какие базы отдыха наиболее популярны среди туристов и считаются надежными по мнению турагентств. Кроме того, была собрана информация о том, как добраться до озера Алаколь из Алматы летом 2025 года.

Несколько дней назад катер Wonder Sea перевернулся в заливе Халонг в Вьетнаме. Из 49 человек на борту выжили 10, 35 погибли. Четверо пропали без вести. Казахстан выразил соболезнования.