На Камчатке застрелили медведя, напавшего на туристку

Инцидент произошел в ночь на 18 июля у подножия Мутновской сопки. Пострадавшая с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимационное отделение краевой больницы. Как выяснилось, группа туристов, в составе которой находилась женщина, не проходила обязательную регистрацию перед походом. В связи с этим следственные органы возбудили уголовное дело за оказание небезопасных туристических услуг.