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На Камчатке застрелили медведя, напавшего на туристку

На Камчатке отстрелили медведя, напавшего на туристку из Саратова вблизи Мутновской геотермальной электростанции.

На Камчатке отстрелили медведя, напавшего на туристку из Саратова вблизи Мутновской геотермальной электростанции. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

Инцидент произошел в ночь на 18 июля у подножия Мутновской сопки. Пострадавшая с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимационное отделение краевой больницы. Как выяснилось, группа туристов, в составе которой находилась женщина, не проходила обязательную регистрацию перед походом. В связи с этим следственные органы возбудили уголовное дело за оказание небезопасных туристических услуг.

Специалисты ведомства уточнили, что агрессивное животное оказалось четырехлетним бурым медведем. После нападения хищник был отстрелен.

Ранее на Камчатке рассказали о состоянии саратовской туристки, на которую напал медведь.