На Камчатке застрелили медведя, напавшего на туристку

На Камчатке отстрелили медведя, напавшего на туристку из Саратова вблизи Мутновской геотермальной электростанции. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Инцидент произошел в ночь на 18 июля у подножия Мутновской сопки. Пострадавшая с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимационное отделение краевой больницы. Как выяснилось, группа туристов, в составе которой находилась женщина, не проходила обязательную регистрацию перед походом. В связи с этим следственные органы возбудили уголовное дело за оказание небезопасных туристических услуг.
Специалисты ведомства уточнили, что агрессивное животное оказалось четырехлетним бурым медведем. После нападения хищник был отстрелен.
Ранее на Камчатке рассказали о состоянии саратовской туристки, на которую напал медведь.