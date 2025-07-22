В Красноярском крае за сутки потушено 11 пожаров

За прошедшие сутки пожарные.
подразделения Красноярского края ликвидировали 11 пожаров. К счастью, в результате происшествий никто не пострадал.
Наиболее крупный пожар произошел в поселке Усть-Кемь Енисейского района, где сгорело неэксплуатируемое здание площадью 80 квадратных метров. В тушении участвовали 2 единицы техники и 7 человек, включая краевых пожарных. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
В селе Епишино того же Енисейского района огонь повредил жилой дом и надворные постройки на общей площади 200 квадратных метров. С пожаром боролись 18 человек и 6 единиц техники. Причины произошедшего устанавливаются.
Кроме того, пожарно-спасательные подразделения трижды выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. Происшествий на водных объектах за сутки не зарегистрировано.
Как ранее писал «МК в Красноярске», баня загорелась в городе Уяр на улице Элеваторной. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.