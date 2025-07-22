Трампу предрекли повтор судьбы Афганистана в конфликте на Украине

«На первый взгляд, вмешательство США в украинский конфликт мало чем напоминает двадцатилетнюю войну в Афганистане. Однако для президента Дональда Трампа сходство есть», — написала газета. Там добавили, что чем дольше затягивается конфликт, тем выше вероятность того, что Трамп столкнется с необходимостью нести ответственность за это. Кроме того возможно выдвижение против него обвинений.