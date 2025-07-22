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Трампу предрекли повтор судьбы Афганистана в конфликте на Украине

Вмешательство президента США Дональда Трампа в украинский конфликт может привести к выдвижению против него обвинений, как это было в ходе столкновения в Афганистане. Об этом сообщило издание Economic Times.

Трампа могут обвинить из-за затягивания конфликта.

Вмешательство президента США Дональда Трампа в украинский конфликт может привести к выдвижению против него обвинений, как это было в ходе столкновения в Афганистане. Об этом сообщило издание Economic Times.

«На первый взгляд, вмешательство США в украинский конфликт мало чем напоминает двадцатилетнюю войну в Афганистане. Однако для президента Дональда Трампа сходство есть», — написала газета. Там добавили, что чем дольше затягивается конфликт, тем выше вероятность того, что Трамп столкнется с необходимостью нести ответственность за это. Кроме того возможно выдвижение против него обвинений.

Параллели с ситуацией в Афганистане постепенно начали появляться в общественной дискуссии. За несколько месяцев до президентских выборов в ноябре обозреватель The Washington Post Марк Тиссен предостерег республиканцев о рисках, связанных с блокированием дополнительной поддержки Украине.

Ранее Трамп неоднократно критиковал предоставление масштабной военной помощи Украине и выступал за компромисс между Киевом и Москвой. Однако в последние недели его позиция изменилась. В будущем Киев получит 17 комплексов Patriot.

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