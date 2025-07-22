Подростков в Забайкалье арестовали за поджог леса на 322 млн рублей

В Забайкальском крае двух подростков арестовали по подозрению в умышленном поджоге леса около поселка Атамановка. По данным суда, их действия нанесли ущерб лесному фонду на сумму 322 миллиона рублей.
Как сообщили в пресс-службе Читинского районного суда, следствие установило, что пожар возник в результате преднамеренных действий несовершеннолетних. Суд удовлетворил ходатайство следователей и заключил обоих под стражу на два месяца.
Один из фигурантов дела — воспитанник детского дома, ранее неоднократно сбегавший из учреждения. Оба подростка не работают и не учатся, имея лишь неоконченное общее образование. При этом один из них полностью отрицает свою вину.
Им инкриминируют совершение тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
Пожар в окрестностях Атамановки бушевал с 20 июня и создавал угрозу населенному пункту. Его удалось локализовать к 27 июня, когда огонь охватил уже 7 тысяч гектаров. В тушении участвовали более 300 человек, 30 единиц спецтехники и авиация.
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