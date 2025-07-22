Лодка с уснувшим мужчиной дрейфовала по Оби

Новосибирцы вечером заметили моторную лодку, которая дрейфовала вниз по Оби. По словам очевидцев, людей на борту не было. Информацию об этом передали речным полицейским. Вскоре они отыскали маломерное судно. Оказалось, что его владелец уснул. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Выяснилось, что 46-летний новосибирец отдыхал на берегу, задремал в лодке и не почувствовал, как ее унесло течением. Неуправляемое плавсредство избежало столкновения с проходящими навстречу крупными судами, а резиновый корпус не повредился о камни или топляк, добавили в пресс-службе.
Владельца лодки пересадили в патрульный катер, а судно новосибирца взяли на буксир и доставили в линейный отдел МВД России в речном порту Новосибирска. Медпомощь мужчине не потребовалась, его передали родственникам.