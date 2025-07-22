Лодка с уснувшим мужчиной дрейфовала по Оби

Новосибирцы вечером заметили моторную лодку, которая дрейфовала вниз по Оби. По словам очевидцев, людей на борту не было. Информацию об этом передали речным полицейским. Вскоре они отыскали маломерное судно. Оказалось, что его владелец уснул. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.