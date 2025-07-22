Остался один дома и устроил восстание машин: робот-пылесос поджег квартиру в Челябинске

На улице Клайна в Челябинске случился пожар из-за робота-пылесоса.
Хозяева квартиры на втором этаже ушли по своим делам и оставили электронного уборщика присматривать за чистотой на полу. Но техника подвела. Зарядную станцию робота замкнуло, начался пожар.
Примчавшиеся на вызов пожарные увидели, что с балкона валит дым. Они обесточили дом, по лестнице поднялись в квартиру и потушили огонь.
— К счастью, эвакуация жильцов не потребовалась, и пострадавших не оказалось, — рассказали в региональной Противопожарной службе. — Однако квартира серьезно закоптилась.