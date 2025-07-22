В Новосибирске пьяный водитель «Газели» протаранил пять припаркованных машин

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина сел за руль, будучи пьяным. Вдобавок у него отсутствуют водительские права. Госавтоинспекторы составили в отношении гражданина административный протокол. Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.