Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске пьяный водитель «Газели» протаранил пять припаркованных машин

Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник: Соцсети

В Новосибирске водитель «Газели» протаранил припаркованные автомобили. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54».

Инцидент произошел во дворе дома № 14 по улице Николая Сотникова. По предварительной информации, водитель протаранил сразу пять машин.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина сел за руль, будучи пьяным. Вдобавок у него отсутствуют водительские права. Госавтоинспекторы составили в отношении гражданина административный протокол. Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирске водитель протаранил металлический забор и попал в больницу.