В Башкирии в ночном пожаре погиб пенсионер

В одном из сел Башкирии произошла трагедия. Минувшую ночь не пережил житель Зианчуринского района республики. Подробности его гибели сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.
В Исянгулово ночью вспыхнул дом. Спасатели, прибывшие на вызов, нашли внутри мужчину 1960 года рождения, которому не удалось выбраться из огня.
Сейчас дознаватель ведомства устанавливает причину пожара. Начата проверка.
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