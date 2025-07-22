Лидер самарской банды «шубников» вновь оказался за решеткой: что стало причиной ареста

Бывший главарь одной из самых жестоких банд Самары Виталий Кузнецов снова оказался за решеткой. На этот раз его задержали за выращивание наркотического растения. Об этом сообщил источник KP.RU.
— В апреле 2025 года бывший главарь «шубников» был задержан за выращивание марихуаны, — рассказал источник KP.RU.
В 90-е годы группировка «шубников» терроризировала самарский рынок, совершая жестокие нападения на торговцев шубами. Кузнецов, который в то время работал в милиции, использовал свои связи для организации нападений. С фальшивыми удостоверениями и оружием его банда устраивала засады, вымогала деньги у «челноков», а после их убивала выстрелом в голову.
После выхода из тюрьмы в 2012 году Кузнецов попытался начать новую жизнь, занявшись бизнесом. Он закупал мясо у фермеров и продавал его оптом. Его знакомый рассказывал, что у Кузнецова даже была холодильная установка, а иногда он работал в мясном цеху.
Недавно к Кузнецову приходили журналисты, чтобы снять репортаж о состоянии его дома, который находится в аварийном состоянии. Однако в нем никто не узнал бывшего бандита. Но вот спустя всего несколько месяцев, после того как он жил спокойной жизнью, Виталий снова оказался за решеткой.