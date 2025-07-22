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Лидер самарской банды «шубников» вновь оказался за решеткой: что стало причиной ареста

В Самаре арестовали главаря одной из самых жестоких банд 90-х.

Источник: Комсомольская правда

Бывший главарь одной из самых жестоких банд Самары Виталий Кузнецов снова оказался за решеткой. На этот раз его задержали за выращивание наркотического растения. Об этом сообщил источник KP.RU.

— В апреле 2025 года бывший главарь «шубников» был задержан за выращивание марихуаны, — рассказал источник KP.RU.

В 90-е годы группировка «шубников» терроризировала самарский рынок, совершая жестокие нападения на торговцев шубами. Кузнецов, который в то время работал в милиции, использовал свои связи для организации нападений. С фальшивыми удостоверениями и оружием его банда устраивала засады, вымогала деньги у «челноков», а после их убивала выстрелом в голову.

После выхода из тюрьмы в 2012 году Кузнецов попытался начать новую жизнь, занявшись бизнесом. Он закупал мясо у фермеров и продавал его оптом. Его знакомый рассказывал, что у Кузнецова даже была холодильная установка, а иногда он работал в мясном цеху.

Недавно к Кузнецову приходили журналисты, чтобы снять репортаж о состоянии его дома, который находится в аварийном состоянии. Однако в нем никто не узнал бывшего бандита. Но вот спустя всего несколько месяцев, после того как он жил спокойной жизнью, Виталий снова оказался за решеткой.