Лидер самарской банды «шубников» вновь оказался за решеткой: что стало причиной ареста

Недавно к Кузнецову приходили журналисты, чтобы снять репортаж о состоянии его дома, который находится в аварийном состоянии. Однако в нем никто не узнал бывшего бандита. Но вот спустя всего несколько месяцев, после того как он жил спокойной жизнью, Виталий снова оказался за решеткой.