Зампред правительства Забайкалья устроил смертельное ДТП

Наиболее тяжелые травмы получила водитель Toyota — женщина скончалась в реанимационной машине, несмотря на попытки врачей спасти ей жизнь. Всего в результате аварии пострадали шесть человек, включая самого зампреда правительства, который был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.