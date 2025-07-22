Зампред правительства Забайкалья устроил смертельное ДТП

Зампред правительства Забайкальского края Алексей Гончаров стал участником смертельного ДТП на федеральной трассе. Авария произошла вечером 21 июля на участке дороги между селами Аблатуйский Бор и Доронинское, сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, автомобиль Mercedes под управлением 44-летнего чиновника выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с Toyota Fielder. На место происшествия незамедлительно прибыли медики.
Наиболее тяжелые травмы получила водитель Toyota — женщина скончалась в реанимационной машине, несмотря на попытки врачей спасти ей жизнь. Всего в результате аварии пострадали шесть человек, включая самого зампреда правительства, который был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что подростков в Забайкалье арестовали за поджог леса на 322 млн рублей.