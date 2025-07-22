Зампред правительства Забайкальского края попал в ДТП, погибла женщина

Пресс-служба краевого Минздрава сообщила о двух дорожно-транспортных происшествиях в Улетовском районе минувшей ночью. В результате одной из аварий погиб человек в машине скорой помощи, еще трое, включая ребенка, были госпитализированы в тяжелом состоянии. Гончаров, по данным мессенджеров, был онлайн несколько часов назад, но на связь не выходит, передает СМИ.