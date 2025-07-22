Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зампред правительства Забайкальского края попал в ДТП, погибла женщина

В Улетовском районе Забайкальского края произошло ДТП с участием исполняющего обязанности заместителя председателя регионального правительства Алексея Гончарова. В результате происшествия погибла женщина. Об этом сообщили источники «Чита. Ру».

Столкновение двух автомобилей привело к гибели одного из водителей.

В Улетовском районе Забайкальского края произошло ДТП с участием исполняющего обязанности заместителя председателя регионального правительства Алексея Гончарова. В результате происшествия погибла женщина. Об этом сообщили источники «Чита. Ру».

«Два автомобиля столкнулись в ночь на 22 июля между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. Сам Гончаров был за рулем, а погибшая женщина управляла вторым авто», — передал портал со ссылкой на слова источников.

Пресс-служба краевого Минздрава сообщила о двух дорожно-транспортных происшествиях в Улетовском районе минувшей ночью. В результате одной из аварий погиб человек в машине скорой помощи, еще трое, включая ребенка, были госпитализированы в тяжелом состоянии. Гончаров, по данным мессенджеров, был онлайн несколько часов назад, но на связь не выходит, передает СМИ.

Ранее в Ленинградской области в результате ДТП погиб бывший участник группы The Hatters Вадим Рулев. Музыкант, управлявший мотоциклом, выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover, передает «Национальная служба новостей».