В поджоге леса в Забайкалье обвинили двух подростков

Пожар в районе поселка Атамановка в Забайкалье полыхал больше недели. В июне спасатели локализовали его на площади семи тысяч гектаров, при этом им на помощь прибыла аэромобильная группировка управления МЧС России по Иркутской области. Позже в минприроды региона рассказали РИА Новости, что огонь полностью потушили, не уточнив итоговую площадь пожара.