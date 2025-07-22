В поджоге леса в Забайкалье обвинили двух подростков

Пожар в районе поселка Атамановка в Забайкалье полыхал больше недели. В июне спасатели локализовали его на площади семи тысяч гектаров, при этом им на помощь прибыла аэромобильная группировка управления МЧС России по Иркутской области. Позже в минприроды региона рассказали РИА Новости, что огонь полностью потушили, не уточнив итоговую площадь пожара.
«Двое несовершеннолетних обвиняются в поджогах лесных насаждений вблизи поселка Атамановка Забайкальского края. Преступление, в котором они обвиняются, относится к категории тяжких, за него предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы», — рассказал собеседник агентства.
В объединенном пресс-центре судов региона уточнили РИА Новости, что подозреваемых арестовали на два месяца. Следствие полагает, что лесному фонду причинили ущерб в более 322 миллиона рублей.
Пожары в Забайкалье.
Действовавший в регионе с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили 10 июля, когда ситуация стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы.
С 11 июля сняли ограничения для жителей на посещение лесов, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим.
Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.