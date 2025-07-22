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Зампред Забайкальского края устроил ДТП, в котором погибла женщина

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров устроил смертельную аварию на трассе. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в местом издании Chita.ru.

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров устроил смертельную аварию на трассе. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в местом издании Chita.ru.

Трагедия случилась 21 июля на трассе Р258 между деревнями Аблатуйский бор и Доронинское. 44-летний чиновник на «Мерседесе» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Филдер».

Очевидцы происшествия сразу вызвали на место аварии врачей. Больше всего травм получила водитель второй машины. Медики пытались ее спасти, однако женщина скончалась до приезда в больницу.

Всего в ДТП пострадали 6 человек. Сам Гончаров также был госпитализирован, уточнили в материале.

20 июля сын комика Андрея Молочного из «Дуэта имени Чехова», работающий в киевской прокураторе, насмерть сбил женщину в украинской столице. Молодой человек за рулем автомобиля вылетел на пешеходную зону и на скорости наехал на женщину, которая скончалась на месте от полученных травм.