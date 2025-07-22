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Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 35 украинских БПЛА

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 35 украинских беспилотников над регионами России. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 35 украинских беспилотников над регионами России. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, девять дронов ликвидировали над Брянской областью, семь — над территорией Ростовской области и шесть — над Калужским регионом.

По три беспилотника уничтожили над территориями Самарской и Тульской областей, а также Московского региона.

Также два вражеских БПЛА сбили над Белгородской областью и по одному — над Курской областью и Черным морем.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.

Ведомство накануне сообщило, что российская армия сбила 364 дрона и две управляемые авиабомбы ВСУ. Кроме того, ночью 20 июля над регионами России сбили 93 украинских беспилотника, 19 из них — над столичным регионом. Из-за беспилотной опасности временные ограничения на работу вводили в аэропорту Внуково.

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