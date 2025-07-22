Кричал и угрожал взорвать гранату в подъезде мужчина в Хабаровском крае

Жители одного из многоквартирных домов в Амурском районе не могли уснуть из-за пьяного крика в подъезде. Мужчина нецензурно выражался и угрожал взорвать гранату. Соседи вызвали полицию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Все произошло произошел поздно вечером в марте прошлого года. В дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение о неадекватном поведении неизвестного мужчины. Тот громко кричал, ругался и угрожал, что взорвет подъезд.
Сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего местного жителя. Он был пьян и, как выяснилось позже, уже имел судимости за имущественные преступления. В момент происшествия он пришел к бывшей супруге, чтобы выяснить отношения. На замечания жильцов не реагировал.
«Никаких опасных предметов при себе мужчина не имел. Никто не пострадал, но действия нарушителя вызвали серьезное беспокойство у жителей», — рассказали в УМВД РФ по Хабаровскому краю.
Суд признал мужчину виновным по статье УК РФ «Хулиганство». Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.