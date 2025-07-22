Кричал и угрожал взорвать гранату в подъезде мужчина в Хабаровском крае

Сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего местного жителя. Он был пьян и, как выяснилось позже, уже имел судимости за имущественные преступления. В момент происшествия он пришел к бывшей супруге, чтобы выяснить отношения. На замечания жильцов не реагировал.