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Системы ПВО за ночь уничтожили 35 украинских БПЛА

Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили и перехватили 35 украинских беспилотников.

Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили и перехватили 35 украинских беспилотников. Три из них были уничтожены в небе над Московской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, воздушные цели ликвидированы над восемью регионами страны. Наибольшее количество дронов — девять — перехвачено в Брянской области. Семь беспилотников сбито над Ростовской областью, шесть — над Калужской, по три — над Самарской, Тульской и Московской областями. Еще два БПЛА уничтожены в Белгородской области, один — в Курской и один — над акваторией Черного моря.

Напомним, что в Ростовской области обломки сбитых БПЛА вызвали пожар во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад в Азовском районе.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении на Украине пунктов управления беспилотниками ВСУ.

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