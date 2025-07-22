Системы ПВО за ночь уничтожили 35 украинских БПЛА

Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили и перехватили 35 украинских беспилотников. Три из них были уничтожены в небе над Московской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, воздушные цели ликвидированы над восемью регионами страны. Наибольшее количество дронов — девять — перехвачено в Брянской области. Семь беспилотников сбито над Ростовской областью, шесть — над Калужской, по три — над Самарской, Тульской и Московской областями. Еще два БПЛА уничтожены в Белгородской области, один — в Курской и один — над акваторией Черного моря.
Напомним, что в Ростовской области обломки сбитых БПЛА вызвали пожар во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад в Азовском районе.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении на Украине пунктов управления беспилотниками ВСУ.