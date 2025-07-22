Мужчина скончался от укуса змеи под Владивостоком

Пострадавший находился в тяжёлом состоянии. Его приятель (мужчины вместе плавали по заливу на каяках) запросил помощь у Центра управления в кризисных ситуациях. Диспетчер направил к пострадавшему спасателей и бригаду скорой медицинской помощи — сотрудники МЧС забрали мужчину с острова Рейнеке и доставили на остров Русский, где их дожидались медики. «Скорая» отвезла пациента на материк в больницу.
В социальных сетях и СМИ пишут, что мужчина, несмотря на реанимационные мероприятия, скончался. Предполагаемая причина смерти — действие яда змеи.
МЧС напоминает, что при встрече со змеёй лучшая тактика — замереть и дать ей уползти, а если змея готовится к атаке — медленно, избегая резких движений, отступить.
В Приморье пострадавших от укусов змей, а также медуз обычно направляют во Владивостокскую клиническую «тысячекоечную» больницу № 2. С начала лета в больницу поступило не менее 21 пациента (данные от 10 июля), из них шестеро несовершеннолетних в возрасте от восьми до 17 лет. Ядовитые змеи нападали на людей, например, на дачном участке в Шкотовском районе, в лесах Лазовского района и около Раздольного, на Русском острове и в палаточном лагере на острове Рейнеке.