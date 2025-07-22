В Уфе возбудили уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи

По результатам мониторинга соцсетей выявлены сведения о нападении на фельдшера скорой помощи в Миякинском районе Башкирии. Об этом сообщил следком республики.
Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, вызвала медицинскую помощь для своего несовершеннолетнего сына и напала на прибывшего медика.
Альшеевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Башкирии возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершённое с применением насилия. В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.