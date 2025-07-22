Под Борисовом мужчина утонул, пытаясь переплыть реку на спор с сигаретой во рту

В Борисовском районе утонул мужчина, сообщили в УВД Минского облисполкома.
Трагедия произошла 18 июля рядом с агрогородком Лошница. В тот день 41-летний борисовчанин отдыхал с друзьями на берегу одноименной реки, и у них под действием алкоголя возник спор.
Белорус сказал, что сможет переплыть реку Лошница с сигаретой во рту на спор, но не рассчитал свои силы. Мужчина поплыл через реку и утонул.
Очевидцы вызвали спасателей, но спасти борисовчанина не смогли. Его тело из воды извлекли сотрудники ОСВОД.
Правоохранители подчеркнули, что участок реки, где утонул мужчина, не является местом массового отдыха. Купаться гражданам там запрещено.