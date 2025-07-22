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Силы ПВО уничтожили 35 беспилотников ВСУ над регионами России

Над Брянской областью сбито девять дронов ВСУ за ночь.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 35 беспилотников Вооруженных сил России. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В частности, девять дронов российские военные ликвидировали над Брянской областью, семь — над Ростовской, шесть — над Калужской.

Кроме того, по три беспилотника противника силы ПВО сбили в Самарской и Тульской областях, а также в Московском регионе. Два дрона уничтожены над Беолгороской областью и по одному — в Курской области и над Черным морем.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 19 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа днем в понедельник, 21 июля.

Утром того же дня российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 43 украинских беспилотных летательных объектов над регионами Российской Федерации, в том числе три вражеских дрона, летевших на Москву.