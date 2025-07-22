Дрожащие стекла и пожары: что известно об атаке украинских БПЛА на Ростовскую область

Пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на Ростовскую область нет.
Этой ночью дроны ВСУ атаковали несколько территорий в Ростовской области. Ударам беспилотников подверглись Ростов-на-Дону, Миллерово, Донецк, Батайск и Азовский район.
В поселке Красный Сад Аксайского района из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Все подробности атак на регион — в материале URA.RU.
Взрывы в районе Батайска.
Ночью в Батайске местные жители услышали звуки взрывов. По данным очевидцев, было слышно от пяти до десяти хлопков. Первые взрывы прозвучали около 4:30 утра. От громких звуков в домах горожан затряслись окна, и сработали сигнализации на автомобилях. Особенно сильно хлопки было слышно в западной части города.
Где еще были зафиксированы хлопки.
Дрон ВСУ удалось сбить в поселке Овощной в Азовском районе. В результате падения фрагментов БПЛА загорелась трава. В поселке незамедлительно включили сирены, об этом пишет telegram-канал «Это Ростов новости». Спустя непродолжительное время сирены зазвучали и в селе Самарское. Однако через 20 минут ее отключили.
Возгорание из-за сбитого БПЛА.
В результате падения обломков беспилотника во дворах ряда частных домов в поселке Красный Сад Азовского района, произошли возгорания сухой травы на участках. Все очаги возгорания были быстро ликвидированы. Об этом рассказал врио главы региона Юрий Слюсарь.
Какие территории в Ростовской области подверглись атаке.
Ночью украинские беспилотники предприняли попытку атаковать Ростов-на-Дону, Миллерово, Донецк и Азовский район, сообщил Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших от налета БПЛА нет. На место падения обломков уже отправились представители муниципалитета, чтобы оценить причиненный дронами ущерб.