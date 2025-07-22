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Подземный туннель для контрабанды нефти проложили между Казахстаном и Узбекистаном

АСТАНА, 22 июл — Sputnik. АФМ сообщил о завершении расследования в отношении международной преступной группы.

Источник: Агентство по финансовому мониторингу Казахстана

Это результат совместной операции департамента АФМ по Туркестанской области и ДКНБ при содействии правоохранительных органов Узбекистана.

На приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном ОПГ проложила подземный туннель длиной 450 метров для контрабанды нефти.

Незаконная деятельность осуществлялась в течение 2-х месяцев. За этот период преступная группа наладила устойчивую контрабандную схему, включающую финансирование из-за рубежа, логистику и вывоз горюче-смазочных материалов.

сообщили в агентстве

Одновременно с казахстанской стороной правоохранительные органы Узбекистана провели аналогичные мероприятия на своей территории.

В ходе операции установлены все участники преступной схемы, в том числе граждане Узбекистана. В качестве подозреваемых признаны пятеро граждан Казахстана. Дело передано в суд, сообщили в АФМ.