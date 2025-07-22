Экс-адвокат фигуранта дела о теракте в «Крокусе» отправился в зону СВО

«Ярин добровольцем ушел на СВО», — рассказала мать обвиняемого в беседе с РИА Новости. Она отметила, что в связи с этим он больше не осуществляет представительство интересов Касимова в суде. Эту информацию агентству подтвердили также некоторые коллеги Ярина.