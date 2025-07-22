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Экс-адвокат фигуранта дела о теракте в «Крокусе» отправился в зону СВО

Адвокат Александр Ярин, который ранее выступал защитником обвиняемого по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова, принял решение добровольно отправиться в зону проведения спецоперации. Об этом сообщила мать Касимова.

Ярин ушел на СВО в качестве добровольца.

Адвокат Александр Ярин, который ранее выступал защитником обвиняемого по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова, принял решение добровольно отправиться в зону проведения спецоперации. Об этом сообщила мать Касимова.

«Ярин добровольцем ушел на СВО», — рассказала мать обвиняемого в беседе с РИА Новости. Она отметила, что в связи с этим он больше не осуществляет представительство интересов Касимова в суде. Эту информацию агентству подтвердили также некоторые коллеги Ярина.

В марте 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Алишера Касимова, восьмого подозреваемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». По данным следствия, он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям преступления. На суде он отрицал свою вину и заявлял, что не знал о планах арендаторов.