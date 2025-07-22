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Движение на МКАД затруднено на три километра из-за ДТП

ДТП произошло на 43 километре МКАД в районе съезда № 44. Об этом во вторник, 22 июля, сообщает пресс-служба Дептранса.

ДТП произошло на 43 километре МКАД в районе съезда № 44. Об этом во вторник, 22 июля, сообщает пресс-служба Дептранса.

По данным ведомства, движение в районе аварии затруднено на три километра. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — передает Telegram-канал Дептранса.

До этого массовое ДТП произошло на внутренней стороне 45-го километра МКАД после пересечения с Ленинским проспектом. Движение транспорта в районе аварии оказалось затруднено на 3,7 километра.

Ранее в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием двух машин, одна из которых после столкновения перевернулась. В результате этой аварии пострадал один человек.