Движение на МКАД затруднено на три километра из-за ДТП

ДТП произошло на 43 километре МКАД в районе съезда № 44. Об этом во вторник, 22 июля, сообщает пресс-служба Дептранса.
По данным ведомства, движение в районе аварии затруднено на три километра. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.
— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — передает Telegram-канал Дептранса.
До этого массовое ДТП произошло на внутренней стороне 45-го километра МКАД после пересечения с Ленинским проспектом. Движение транспорта в районе аварии оказалось затруднено на 3,7 километра.
Ранее в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием двух машин, одна из которых после столкновения перевернулась. В результате этой аварии пострадал один человек.