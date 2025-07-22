На выходных две женщины травмировали ноги на «Красноярских Столбах»

На выходных сразу две женщины травмировали ноги на «Красноярских Столбах». В КГКУ «Спасатель» рассказали, что первый несчастный случай произошел в районе 1-го Столба. 48-летняя женщина получила травму правой ноги. Спасатели наложили шину и на носилках перенесли пострадавшую до здания поста, чтобы доставить до улицы Свердловской и передать врачам.