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На выходных две женщины травмировали ноги на «Красноярских Столбах»

На «Красноярских Столбах» травмировались две туристки.

Источник: КГКУ "Спасатель"

На выходных сразу две женщины травмировали ноги на «Красноярских Столбах». В КГКУ «Спасатель» рассказали, что первый несчастный случай произошел в районе 1-го Столба. 48-летняя женщина получила травму правой ноги. Спасатели наложили шину и на носилках перенесли пострадавшую до здания поста, чтобы доставить до улицы Свердловской и передать врачам.

В районе 3-го Столба левую ногу повредила 55-летняя туристка. Ей тоже наложили шину и передали медикам.

Посетителей парка просят быть осторожными при подъеме в горы и спуске. Спасатели не рекомендуют покорять вершины без подготовки и снаряжения.