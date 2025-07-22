В Уфе нашли мертвой пропавшую пенсионерку с потерей памяти

В Уфе трагически завершились поиски 73-летней Лины Пановой, страдавшей потерей памяти. Об этом сообщили волонтеры в социальных сетях.
Напомним, пенсионерка ушла из дома 11 июля и перестала выходить на связь. В первые дни после исчезновения добровольцами были получены сведения о том, что женщину несколько раз замечали в разных районах города.
В масштабных поисках участвовали не только родные пропавшей, но и волонтеры из отряда «БаРС» и «Лиза Алерт», а также полиция. Точная причина смерти пенсионерки не раскрывается.