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В Уфе нашли мертвой пропавшую пенсионерку с потерей памяти

Женщину искали больше недели.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе трагически завершились поиски 73-летней Лины Пановой, страдавшей потерей памяти. Об этом сообщили волонтеры в социальных сетях.

Напомним, пенсионерка ушла из дома 11 июля и перестала выходить на связь. В первые дни после исчезновения добровольцами были получены сведения о том, что женщину несколько раз замечали в разных районах города.

В масштабных поисках участвовали не только родные пропавшей, но и волонтеры из отряда «БаРС» и «Лиза Алерт», а также полиция. Точная причина смерти пенсионерки не раскрывается.