Житель Новосибирска осужден за жестокое самоуправство

Согласно материалам суда, в ночь с 9 на 10 ноября 2022 года подсудимый, имея финансовые претензии к потерпевшему, организовал с ним встречу на парковке торгового центра. После этого он насильно увёз мужчину в гараж, где начал угрожать расправой. И порезал ухо мужчине.