Житель Новосибирска осужден за жестокое самоуправство

Кировским районным судом вынесен приговор в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия). Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Согласно материалам суда, в ночь с 9 на 10 ноября 2022 года подсудимый, имея финансовые претензии к потерпевшему, организовал с ним встречу на парковке торгового центра. После этого он насильно увёз мужчину в гараж, где начал угрожать расправой. И порезал ухо мужчине.
«На этом злоумышленник не остановился. Он передал потерпевшему нож мачете и предложил ему отрубить себе палец. Потерпевший, испытывая чувство страха, положил руку на стол, взял нож и ударил ножом по мизинцу своей руки, отрубив себе палец», — говорится в сообщении.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.