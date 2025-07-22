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У подростка в Челябинске изъяли питбайк за езду без прав

В Челябинске начальник отдела полиции «Северо-западный» остановил 13-летнего подростка на питбайке. На место вызвали родителей мальчика, а питбайк изъяли и поместили на специализированную стоянку. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Источник: Pchela.News

Инцидент произошёл вечером 21 июля вблизи дома № 102А на улице Братьев Кашириных. Полицейский заметил несовершеннолетнего водителя питбайка Kayo и остановил его. Мальчик не имел права управления транспортным средством.

Подростка доставили в отделение по делам несовершеннолетних отдела полиции «Северо-западный». Там на его законного представителя составили административные материалы за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

В Госавтоинспекции напомнили, что питбайк — это спортинвентарь и не является транспортным средством. Ездить на нём разрешено только на специализированных закрытых трассах и спортивных площадках. Передвигаться по дорогам и тротуарам нельзя.