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В Подмосковье младенец из семьи мигрантов впал в кому после домашнего обрезания

В Подмосковье пятимесячный младенец впал в кому после проведения обрезания на дому.

В Подмосковье пятимесячный младенец впал в кому после проведения обрезания на дому. По данным источника Mash, семья из Таджикистана, проживающая в России без постановки на миграционный учёт, пригласила для процедуры знакомого хирурга из местной больницы.

Во время операции у ребёнка начались судороги. Соседи, услышав крики, вызвали скорую помощь. Мальчика срочно госпитализировали с диагнозами: тяжёлая анемия, аспирационная пневмония и судорожный синдром неясного происхождения. Его состояние врачи оценивают как критическое.

Правоохранительные органы задержали врача, проводившего процедуру. В отношении 38-летней матери возбуждены дела по статьям о неисполнении родительских обязанностей и нарушении миграционного законодательства. Следственные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что зампред правительства Забайкалья устроил смертельное ДТП.