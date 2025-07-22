Shot: Сырский отправил в Россию миллион рублей, чтобы вылечить родителей

По данным Shot, Сырский возобновил общение с родителями после сообщений о тяжелом состоянии своего 86-летнего отца, Станислава Прокофьевича, который с апреля страдает заболеванием мозга, осложненным после коронавируса. Сначала лечение проходило во Владимире, но из-за отсутствия прогресса родителей перевезли в Подмосковье для реабилитации.