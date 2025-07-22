На Камчатке отстрелили медведя, напавшего на туристку из Саратова

Инспекторы охотнадзора отстрелили в Камчатском крае медведя, который напал на туристку из Саратова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства.
«Животное отстрелили. Там были два инспектора, они отследили хищника. По размеру лапы, другим приметам, это тот самый медведь», — рассказал собеседник информагентства.
Зверь напал на 43-летнюю туристку на прошлой неделе, в ночь на 18 июля. Это произошло в палаточном лагере возле Мутновской геотермальной электростанции, когда женщина была в палатке одна. Сейчас она находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.