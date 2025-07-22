На Камчатке отстрелили медведя, напавшего на туристку из Саратова

Зверь напал на 43-летнюю туристку на прошлой неделе, в ночь на 18 июля. Это произошло в палаточном лагере возле Мутновской геотермальной электростанции, когда женщина была в палатке одна. Сейчас она находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.