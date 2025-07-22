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На Камчатке отстрелили медведя, напавшего на туристку из Саратова

Животное определили по размеру лапы и другим приметам.

Источник: Аргументы и факты

Инспекторы охотнадзора отстрелили в Камчатском крае медведя, который напал на туристку из Саратова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства.

«Животное отстрелили. Там были два инспектора, они отследили хищника. По размеру лапы, другим приметам, это тот самый медведь», — рассказал собеседник информагентства.

Зверь напал на 43-летнюю туристку на прошлой неделе, в ночь на 18 июля. Это произошло в палаточном лагере возле Мутновской геотермальной электростанции, когда женщина была в палатке одна. Сейчас она находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.