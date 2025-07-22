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Новосибирца обвинили во взломе 70 веб-камер по всей России

Жителя Новосибирска будут судить за взлом 70 веб-камер.

Источник: Freepik

Силовики установили личность жителя Новосибирска 2004 года рождения, который взламывал информационные ресурсы российских организаций. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

По данным ведомства, в 2023—2025 годах молодой человек с помощью вредоносного ПО получил доступ к более чем 70 веб-камерам в разных городах страны.

В отношении него возбуждены четыре уголовных дела по статье о создании и использовании вредоносных программ (ч. 1 ст. 273 УК РФ). Пишет ТАСС.

Напомним, что в Новосибирске осудили мужчину за подготовку теракта и помощь участникам «Крокус Сити Холла».