Полиция проверяет сообщение о стрельбе из окна жилого дома в Находке

Полиция Находки проводит проверку по факту стрельбы из окна одного из жилых домов. Инцидент произошел по адресу: улица Рыбацкая, 10 «а». По предварительным данным, местная жительница сообщила в дежурную часть, что ее сосед производит выстрелы из окна, используя предмет, «конструктивно схожий с оружием».
Как уточнили в УМВД по Приморскому краю, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность предполагаемого стрелявшего и выясняют все обстоятельства произошедшего.
«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.
Очевидцы предполагают, что оружие могло быть пневматическим, однако в полиции пока не подтверждают эту информацию.