Полиция проверяет сообщение о стрельбе из окна жилого дома в Находке

Полиция Находки проводит проверку по факту стрельбы из окна одного из жилых домов. Инцидент произошел по адресу: улица Рыбацкая, 10 «а». По предварительным данным, местная жительница сообщила в дежурную часть, что ее сосед производит выстрелы из окна, используя предмет, «конструктивно схожий с оружием».