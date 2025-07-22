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Полиция проверяет сообщение о стрельбе из окна жилого дома в Находке

Полиция Находки проводит проверку по факту стрельбы из окна одного из жилых домов.

Источник: Росгвардия

Полиция Находки проводит проверку по факту стрельбы из окна одного из жилых домов. Инцидент произошел по адресу: улица Рыбацкая, 10 «а». По предварительным данным, местная жительница сообщила в дежурную часть, что ее сосед производит выстрелы из окна, используя предмет, «конструктивно схожий с оружием».

Как уточнили в УМВД по Приморскому краю, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность предполагаемого стрелявшего и выясняют все обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Очевидцы предполагают, что оружие могло быть пневматическим, однако в полиции пока не подтверждают эту информацию.