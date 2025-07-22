В Тайшетском районе водитель грузовика насмерть сбил пешехода

В Тайшетском районе вечером 21 июля 2025 года произошла смертельная авария. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все около 22:00 на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» в районе 1178 километра вблизи рабочего поселка Юрты.
— По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика «FAW g7», двигаясь со стороны Иркутска в направлении Красноярска, сбил 34-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. При этом на ее одежде не было световозвращающих элементов, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Пешеход скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Водитель грузовика, а также пассажир остались целы. Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку, а также напоминают, что ночью важно иметь при себе световозвращающие элементы. Дорогу стоит переходить лишь в специально отведенных местах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на трассе «Улан-Удэ — Иркутск» «Субару Форестер» столкнулся с «Газелью», травмы получили пять человек.