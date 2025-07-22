В Тайшетском районе водитель грузовика насмерть сбил пешехода

Пешеход скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Водитель грузовика, а также пассажир остались целы. Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку, а также напоминают, что ночью важно иметь при себе световозвращающие элементы. Дорогу стоит переходить лишь в специально отведенных местах.