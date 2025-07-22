Пятимесячный ребенок впал в кому после обрезания на дому

Трагедия случилась с семьей из Таджикистана. По приезде в Россию они не встали на учет — из-за этого для важного религиозного обряда позвали знакомого специалиста.
У мальчика во время операции резко ухудшилось состояние — начались судороги, а потом он ослаб и побледнел. Крики матери ребенка услышали соседи, после чего вызвали скорую помощь.
Младенца госпитализировали и поставили диагноз: аспирационная пневмония, тяжелая анемия и судороги. Состояние критическое.
Полиция задержала хирурга, а 38-летнюю мать ребенка привлекли по статьям «Нарушение миграционного учета» и «Неисполнение родительских обязанностей», уточнили в публикации.
7 июля мальчику в возрасте четырех лет стало плохо под наркозом во время лечения зубов. Ребенка госпитализировали, он также впал в кому.