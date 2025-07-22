Белорус за день работы в «премиальной службе доставки» в Минске сел на шесть лет

Белорус согласился и уже на следующий день приехал в Минск на улицу Бобруйскую за посылкой. «Курьера» встретила взволнованная 91-летняя минчанка, передавшая ему пакет с вещами и наличностью. Увидев в пакете 5000 белрублей и 8200 долларов полочанин догадался, что связался с мошенниками. Фигурант решил не отдавать аферистам деньги, но и пенсионерке сбережения он не вернул.