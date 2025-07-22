Белорус за день работы в «премиальной службе доставки» в Минске сел на шесть лет

Житель Полоцка получил шесть лет тюрьмы за работу в «премиальной службе доставки» в Минске, сообщает агентство «Минск-Новости».
Выяснилось, что в марте 2025-го 39-летний полочанин нашел в интернете объявление о подработке. Мужчине сказали, что он будет работать якобы в службе доставки, получая за каждое выполненное задание в Минске и Минской области минимум 100 белорусских рублей.
Белорус согласился и уже на следующий день приехал в Минск на улицу Бобруйскую за посылкой. «Курьера» встретила взволнованная 91-летняя минчанка, передавшая ему пакет с вещами и наличностью. Увидев в пакете 5000 белрублей и 8200 долларов полочанин догадался, что связался с мошенниками. Фигурант решил не отдавать аферистам деньги, но и пенсионерке сбережения он не вернул.
С украденными деньгами мужчину задержали в Минске в тот же день. Ему инкриминировали совершении мошенничества в составе организованной группы, однако он свою вину не признал.
В прокуратуре сказали, что безработный житель Полоцка раньше уже имел проблемы с законом. Суд признал его виновным и приговорил к шести годам заключения в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу 200 базовых величин (8400 рублей в июле 2025-го). Его мобильный телефон конфисковали в доход государства. Кроме того, он пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма.
Еще под Борисовом мужчина утонул, пытаясь переплыть реку на спор с сигаретой во рту.