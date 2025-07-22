Задержанные в Волгоградской области поезда вводятся в график

22 июля ж/д транспорт входит в график.
Как сообщила «Волгоградская правда.ру», к утру 22 июля поезда, которые остановились на станциях Лихая и Каменоломня в Ростовской области, должны вернуться к движению в привычном режиме. Составы введены в график.
В сети Северо-Кавказской железной дороги уточнили, что вечером 21 июля некоторые поезда на южном направлении задерживались до 2 часов, на северном отставание от графика составляло до 4 часов.
Отметим, 19 июля падение обломков БПЛА повредило контактную сеть на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Из-за ЧП поезда № 340 Новороссийск — Нижний Новгород и № 478 Адлер — Челябинск были вынуждены на несколько часов остановиться в Волгоградской области.
Российские воздушные гавани также постепенно возвращаются к работе в обычном режиме. По данным Росавиации, в аэропортах столицы и Волгограда не действуют ограничения на прием и вылет воздушных судов.