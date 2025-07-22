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В Самарской области 41-летний водитель «двенадцатой» погиб при вылете в кювет

21 июля в Хворостянском районе произошло смертельное ДТП.

21 июля в Хворостянском районе произошло смертельное ДТП. По данным Госавтоинспекции, инцидент случился в 01:00 на автодороге «Осинки-Приволжье-Хворостянка».

41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 двигался в направлении села Романовка. Мужчина разогнался и превысил скорость, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель погиб на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

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