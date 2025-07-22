В Самаре 51-летняя водительница ВАЗ пострадала в ДТП с «приорой» и «нивой»

22 июля в Куйбышевском районе Самары произошла авария. Около 9 утра на улице Уральской 51-летняя женщина на «Жигулях» (ВАЗ-2113) ехала от Енисейского проезда в сторону Утевской. Возле дома 67 она выехала на встречную полосу и врезалась в «Приору» 63-летнего водителя. От удара машину откинуло на стоявшую у обочины «Ниву», где сидел 48-летний мужчина.