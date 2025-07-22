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46-летний житель Новосибирска чудом выжил, заснув в моторной лодке

Мужчина уснул в лодке и не почувствовал, как ее унесло течением.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области 46-летний мужчина дрейфовал в моторной лодке. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Сотрудники речной полиции обнаружили на реке Обь судно, на борту которого находился спящий мужчина. Как выяснилось, он задремал на берегу, а лодку унесло течением.

Полицейские доставили мужчину и лодку в речной порт. Медицинская помощь не понадобилась, и мужчину передали родственникам.

Ранее акула атаковала 40-летнего серфингиста Мэтта Бендера, решившего потренироваться на пляже Нью-Смирна во Флориде, который прозвали «мировой столицей укусов акул».